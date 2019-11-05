اقتصادية دبي تضيف 3 ميزات إلى منصة «EngageDXB» الذكية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اقتصادية دبي توفير 3 مزايا جديدة، ضمن تطبيق EngageDXB المنصة التفاعلية الذكية بين جميع الشركات المسجلة في دبي ومناطقها الحرة وبين الجهات الحكومية في الإمارة.

وتتمثل هذه الميزات في إنشاء وإدارة الفعاليات وبطاقات العمل التعريفية الرقمية وقوائم الوظائف المتاحة، لتعزيز التواصل السهل والبسيط عبر التطبيق بين الشركات التي تعمل بالمجال نفسه، ما يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز تنافسية دبي في مجال التحول الرقمي لدعم بيئة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي اقتصادية دبي نحو تعزيز التواصل الفعال بين الشركات الخاصة وشركائها من الجهات الحكومية بدبي، للتعاون معاً من أجل الاستثمار في تطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام.

وكانت اقتصادية دبي أطلقت التطبيق في 2017 بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين مجموعات الأعمال في دبي، وربط الصناعات لإدراك وخلق فرص أعمال جديدة وتطويرها.

وواصل التطبيق تطوره المستمر منذ إنشائه، ليصبح منصة متكاملة للتفاعل بين الجهات المستهدفة، من خلال إضافة ميزات جديدة لتوسعة قاعدة مستخدميها، لتشمل جميع الأفراد والشركات والمسؤولين الحكوميين في دبي.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال ميزة «إنشاء الفعاليات»، إلى توفير منصة لإدارة الفعاليات بطرق أكثر فاعلية من حيث التكلفة، في الوقت الذي تتمتع فيه بقدر أعلى من السلاسة للشركات والمستخدمين الأفراد المسجلين على المنصة. ويكون بمقدور المستخدمين إنشاء الفعاليات بنشرها على المنصة ومن ثم إدارتها، ما يساعد الشركات في الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل دقيق لتقديم الخدمات أو إطلاق المنتجات.

وفضلاً عن ذلك، تتيح هذه الميزة الشاملة للمستخدمين إدارة جميع فئات الفعاليات، بدءاً من الفعاليات صغيرة الحجم، إلى الجلسات الحوارية والمعارض والمنتديات الكبرى.

وتتولى الميزة ذاتها إدارة توجيه الدعوات وعملية التسجيل بالكامل بكفاءة ومن دون أي تكلفة. وتضم هذه الميزة خاصية إرسال الدعوات للمستخدمين غير المسجلين على قوائمها.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: تسعى اقتصادية دبي من خلال الميزات الجديدة التي أضافتها في المنصة بالمجان لكل المستخدمين، إلى مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال والجوانب الضرورية لمزاولة الأنشطة التجارية. كما تدعم منصة اقتصادية دبي الذكية كل مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات والإدارة والتطوير.