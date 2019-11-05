«دناتا» توسع عملياتها في مطار واشنطن دوليس الدولي

المصدر: دبي - البيان

وسّعت دناتا، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، عملياتها في مطار واشنطن دوليس الدولي. فبعد 3 سنوات من حصولها على عقد من مجموعة لوفتهانزا، استثمرت دناتا 4 ملايين دولار أمريكي في المعدات ووظّفت 125 من المتخصصين في مجال الطيران لتقديم دعم مخصص وأفضل الخدمات للناقلات الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا ولركابها في المطار.

وباشرت دناتا منذ مطلع نوفمبر تقديم خدمات أرضية وإجراءات الركاب وتنظيف الطائرات وإزالة الجليد لأربع ناقلات جوية تابعة لمجموعة لوفتهانزا، وهي الخطوط السويسرية الدولية، الخطوط النمساوية، خطوط بروكسل الجوية، بالإضافة إلى خطوط لوفتهانزا. وتشغل هذه الناقلات الأربع 6 رحلات يومياً عبر مطار دوليس. وتخدم دناتا حالياً في مطار دوليس 14 ناقلة بفريق عاملين يضم أكثر من 300 موظف يتعاملون مع نحو 5200 رحلة سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لدناتا الولايات المتحدة ديفيد باركر: سعداء لتوسيع شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة لوفتهانزا في مطار واشنطن دوليس الدولي، وتقديم خدماتنا الآمنة ذات الجودة العالية للناقلات التابعة لمجموعة لوفتهانزا. كما نفخر بكوننا الخيار الأول في 9 مطارات في الولايات المتحدة، وسنواصل الاستثمار في فريقنا وبنيتنا الأساسية ومعداتنا لتعزيز مكانتنا الرائدة وتوفير أفضل الخدمات لجميع عملائنا الذين يزيد عددهم على 60 ناقلة جوية في أكبر سوق للطيران في العالم.

ورحب مدير البنية التحتية للمطارات التجارية في مجموعة لوفتهانزا هولغر بريمس، بتعزيز العلاقات مع دناتا. وقال: نحن في لوفتهانزا والخطوط النمساوية متحمسون لتعزيز علاقتنا مع دناتا أمريكا الشمالية وتوسيع تعاوننا معها في مطار واشنطن دوليس الدولي. واعتماداً على تجاربنا الإيجابية في بوسطن ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو ونيويورك جيه أف كيه، فإننا نتطلع من خلال شركائنا في دناتا إلى تقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائنا في مطار واشنطن دوليس.

50 مليوناً

وكانت دناتا قد بدأت عمليات المناولة الأرضية والشحن في الولايات المتحدة في 2016. واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 50 مليون دولار في المرافق والمعدات والتدريب والتكنولوجيا، مع استمرار توسيع أعمالها في تلك الدولة. كما وسعت دناتا خلال العامين الماضيين فريقها بتوظيف 1000 من المهنيين الجدد، حيث يعمل لديها الآن في الولايات المتحدة أكثر من 3800 موظف من ذوي الخبرة والمهارة.