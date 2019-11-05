«كيبسونس العالمية» تفتتح فرعها الرئيس في دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت شركة «كيبسونس» المستورد للبيع بالجملة والموزع في الإمارات منذ عام 1982 مكتبها الرئيسي الجديد، ومستودع التخزين البارد في دبي، وذلك تماشياً مع خططها في النمو.

و«كيبسونس» شركة عائلية تأسست في عام 1982، وأصبحت من أبرز الشركات التي أحرزت تقدماً كبيراً في مجال البيع بالتجزئة في سوق دبي للخضار والفاكهة.

وشهدت الشركة انتشاراً وتوسعاً كبيراً وسريعاً على مدى السنوات السبع، إذ قامت بالاستحواذ على العديد من المتاجر في المنطقة وأصبح عدد موظفيها أكثر من 600 موظف. وكشفت الشركة مؤخراً عن هدفها الرئيس في المزيد من التوسع بإنشائها فرع رئيسي لها في دبي، ويمتد على مساحة 130 ألف قدم مربعة أي 3 أضعاف مساحتها الأصلية.

ويشمل الفرع الرئيسي جميع مرافق التخزين والتنفيذ والمخازن المبردة وأماكن تجهيز اللحوم والعمليات اليومية داخل الشركة.

ويقع المقر الرئيسي الجديد لشركة «كيبسونس» في سوق الخضار والفاكهة في دبي ويمتد على مساحة 130 ألف قدم مربعة يضم مستودعات ومرافق تخزين باردة تدعم التوسع في مجال تجهيز اللحوم، إضافة إلى مساحات مكتبية واسعة، إذ تبلغ مساحته الجديدة ثلاثة أضعاف حجمها السابق.