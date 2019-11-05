مشاريع الطاقة المتجدّدة الخليجية توفّر 76 مليار دولار 2030

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن سِعات الإنتاج في مشاريع الطاقة المركّبة في دول مجلس التعاون الخليجي نمت بمقدار أربعة أضعاف في الفترة من 2014 إلى 2017. وعند افتتاح هذه المشاريع، ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من توفير ما مجموعه 76 مليار دولار بحلول 2030 في تكاليف إنتاج الطاقة، بحسب توقعات «آيرينا».

وتشكل مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات ما نسبته 68 % من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المركَّبة في دول التعاون. في وقت تأمل الدولة بتوليد 50 % من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050. ويترقّب قطاع الطاقة انعقاد معرض ومنتدى الطاقة ضمن فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل» والذي تستضيفه «مصدر» يناير المقبل على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويشكّل الحدث الذي ينعقد في إطار القمة العالمية لطاقة المستقبل في الفترة بين 13 و16 يناير 2020 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حدثاً عالمياً للجهات الحكومية وشركات الطاقة وشركات الكهرباء ووكالات الطاقة النووية والشركات المستقلة المختصة بإمدادات الطاقة لبلورة أفكار وتقنيات جديدة على الأرض تعزيزاً للتحوّل العالمي باتجاه الطاقة النظيفة.