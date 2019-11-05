مؤتمر «حوار دبي» يبحث دمج الابتكار المستدام بنماذج أعمال الشركات

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها أمس في فندق حبتور بالاس دبي مؤتمر «حوار دبي 2019» حول كيفية دمج الابتكار المستدام في نماذج أعمال الشركات، وذلك بمشاركة شريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية في الدولة.

وناقشت دورة هذا العام من المؤتمر أفضل الممارسات في دمج الابتكار المستدام في نماذج أعمال الشركات، وكيفية جعل الابتكار المستدام أولوية استراتيجية، وكيفية إنشاء نظام للابتكار المستدام، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لمناقشة وطرح أفكار جديدة وأفضل الممارسات حول أسس تطوير ابتكارات مستدامة وناجحة.

ويعد حوار دبي، أكبر مؤتمرٍ للاستدامة في إمارة دبي، جامعاً مشاركين من مختلف الصناعات والقطاعات للعمل معاً لإيجاد رؤية موحدة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دولة الإمارات، ويتميز بكونه منصة مثالية لكافة المعنيين والمهتمين لمناقشة كل المواضيع والاستراتيجيات والمبادرات التي يحتاجها مجتمع الأعمال في الإمارات للوصول إلى اقتصادٍ مستدامٍ ومسؤول في الدولة.

كما تهدف الغرفة من خلال تنظيم هذا الحوار إلى جلب أفضل الأفكار الإبداعية في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى المنطقة، وتسهيل الحوار والنقاشات بين الأكاديميين والممارسين وقادة الأعمال حول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، إضافة إلى إبراز أهمية الممارسات المستدامة لمجتمع الأعمال العالمي.

موقع محوري

وخلال كلمته الرئيسة في المؤتمر، قال دانيال ريندير، مدير الاستدامة في إكسبو 2020 دبي: حرصنا على أن تكون الاستدامة واحداً من الموضوعات الرئيسة الثلاثة لإكسبو 2020 دبي.

ويحتل الابتكار موقعاً محورياً في كل ما نقوم به تماماً كما هو الحال بالنسبة لدبي والإمارات تحت قيادتنا الرشيدة. وأضاف إن إكسبو سوف يركز الكثير من الجهد في البحث عن وسائل جديدة أفضل للقيام بجميع أنواع الأشياء والممارسات، بما في ذلك حماية كوكبنا.

لقد وصلنا أيضاً إلى نقطة حرجة حيث يفهم غالبية الأفراد في جميع أنحاء العالم حقيقة واحدة مهمة للغاية إذا أردنا للبشرية أن تستمر، فعلينا العمل سوياً - الآن. وإكسبو 2020 دبي فرصة فريدة للقيام بذلك.

وشملت قائمة المتحدثين ميلودينا ستفينز بلاكريشينان، بروفيسور إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وإيما باربر، المدير الإداري في «دبي غريد»، وكريستين غريفز، مدير الشؤون المؤسسية في مارس - دول التعاون.

أولوية

قال حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الابتكار المستدام يعد جزءاً ضرورياً من الاقتصاد الحديث والمزدهر ويجب أن يكون إحدى الأولويات الرئيسة لجميع الشركات والأعمال في المنطقة، داعياً الشركات إلى الاستثمار في المنتجات والعمليات المستدامة لأن ذلك يساهم في تحسين سمعتها وتعزيز أدائها وإعطائها دفعة تنافسية في مجتمع الأعمال.