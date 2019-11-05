«إينوك لينك» توفر خدمة توصيل الوقود إلى «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «إينوك لينك» اتفاقية تعاون مع شركة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات توّفر بموجبها «إينوك لينك» خدمة توصيل الوقود للموظفين والشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا». وستزوّد «إينوك لينك» الموظفين والشركات العاملة في جافزا بالوقود من النوعين سوبر 98 وخاص 95، على أن يتم زيادة عدد الشاحنات بما يتوافق مع حجم الطلب لاحقاً.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تجمعنا بـ«موانئ دبي العالمية» شراكة عريقة، تتضمن تزويد حلولنا لإدارة استهلاك وقود الديزل إلى أسطول مركباتها في مختلف محطاتها. ونأمل عبر «إينوك لينك» أن نقدّم للشركة خدمات آمنة وموثوقة وسلسة للتزوّد بالوقود».

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «سعينا في جافزا أن نكون أول منطقة حرة بالإمارات تبادر بتوفير هذه الخدمة، في إطار التزامنا المستمر بإيجاد بيئة عمل متطورة تُمكِّن الشركات والأفراد من التركيز على إنجاز أعمالهم عبر توفير كل سبل الدعم من أجل تحقيق ذلك. والخدمة التي تقدمها إينوك لتزويد السيارات بالوقود في المنطقة الحرة من شأنها توفير الوقت وتعزيز الكفاءة والإنتاجية للجميع».