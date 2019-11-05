1.22 تريليون إنفاق الإمارات التنموي في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - وام

حافظت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية على استراتيجية توسعيّة في الإنفاق على مختلف أوجه التنمية الشاملة حيث تجاوز إجمالي الإنفاق 2016 - 2018 نحو 1.227 تريليون درهم وهو ما ظهرت آثاره بوضوح على التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الاقتصادية كافة.

وجرى توزيع معظم المصروفات الحكومية في الإمارات على النحو الأمثل الذي يخدم المجتمع والاستخدام الفعال للموارد وبما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 20121 واستراتيجيات الحكومات المحلية في التطوير الشامل.

وبلغت قيمة النفقات الحكومية عام 2016 نحو 398.232 مليار درهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية وارتفعت إلى 404.066 مليارات خلال 2017 بنمو 2.5% عن العام السابق وفي 2018 بلغت قيمة النفقات الحكومية 421 مليار درهم بنمو 3.1% مقارنة مع العام السابق علماً بأن مؤشرات عام 2019 تشير حتى الآن إلى مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق على مختلف أوجه التنمية.