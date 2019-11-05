التضخم يواصل التراجع للشهر التاسع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي 2.17% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2018 وذلك للشهر التاسع على التوالي بعد صعود 4.76% مطلع العام الماضي إثر تطبيق الضريبة المضافة.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.53 نقاط في سبتمبر مقابل 110.93 نقاط في سبتمبر 2018 وعلى أساس شهري هبط التضخم 0.74% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر 2018.

وجاء التراجع إثر انخفاض 7 مجموعات رئيسة تصدرتها الملابس والأحذية 7.09% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 4.35% وخدمات النقل 5.89% والأغذية والمشروبات 1.38% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.7% والاتصالات 0.01% والمطاعم والفنادق 0.67%. وارتفعت 5 مجموعات على أساس سنوي تتصدرها الترويج والثقافة بنحو 18.66% والتبغ 0.59% وخدمات الصحة 0.03% والتعليم 0.69% والسلع والخدمات المتنوعة 0.99%.