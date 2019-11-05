دبي مركز للابتكار التقني

المصدر: دبي- سيد صالح

عززت دبي مكانتها مركزاً للابتكار التقني بحسب تقارير دولية، مؤكدة أن المكانة التي تتمتع بها الإمارة على مستوى العالم في تشجيع الابتكار جعلتها مقراً لعدد من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية الناشئة المتخصصة في التقنية أو المعتمدة عليها ومنها «كريم» المتخصصة في خدمات النقل حسب الطلب باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والتي اشترتها نظيرتها الأمريكية «أوبر» هذا العام مقابل 3.1 مليارات دولار و«بيت أواسيز» المتخصصة في خدمات العملات المشفرة.

ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي أمس تقريراً عن دبي بعنوان «5 أشياء ربما لا تعرفها عن دبي» موضحاً أن غالبية الناس حول العالم يعرفون عن دبي أنها مركز سياحي وتجاري عالمي مرموق، وأنها رابع أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار الدوليين وفقاً للإحصائيات الدولية التي أفادت أنها استقبلت على مدى العام الماضي 16 مليون زائر دولي.

وأوضح أن هناك 5 حقائق ربما لا يعلمها الكثيرون عن دبي أولها أنها مدينة داخل دولة الإمارات، وليست دولة كما يظن البعض وثانيها أن صيد اللؤلؤ كان يوماً ما الحرفة الرئيسية لسكان دبي، بينما تستأثر عدة قطاعات عصرية بأكثر من 90% من النشاط التجاري في دبي حالياً، ومنها الخدمات اللوجستية والمالية.

وذكر التقرير أن ثالث المعلومات أن دبي تضم مجتمعاً شاباً، ذلك أن أكثر من 60% من سكانها تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وأضاف التقرير أن رابع الحقائق هي أن دبي تستضيف مقرات لكبريات الشركات الإعلامية على مستوى العالم ومنها «بي بي سي»؛ «سي إن إن»؛ «سي إن بي سي»؛ وغيرها.

واختتم التقرير بالمعلومة الخامسة، وهي أن دبي ترغب بأن تكون المدينة الأسعد على وجه الأرض.