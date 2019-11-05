50 مليون دولار وفورات «أدنوك للتوزيع»

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، أن الشركة بسبيلها لتحقيق وفورات قدرها 50 مليون دولار خلال العام الجاري.

وقال في مقابلة أمس مع «تليفزيون بلومبيرغ» إن الشركة ثرية نقدياً وعليه، فليس لديها خطط لبيع سندات.

وتناول الهاشمي توسعات الشركة حيث أضافت 45 منفذاً جديداً للتوزيع خلال النصف الأول، ويقع نصفها في دبي.

وأكد الهاشمي أن الشركة ستركز حتى العام المقبل على السوق المحلية موضحاً أن الشركة تتطلع إلى تطوير سوقين جديدتين خارج دولة الإمارات والسعودية وهما مصر وأفريقيا.

وأضاف: «تعد مصر سوقاً هائلة، وكذلك الحال لأجزاء أخرى في شمال أفريقيا».