«بيرل» تستهدف بناء قدرات الشركات في ممارسات الحوكمة

المصدر: دبي- البيان

نظمت مبادرة بيرل، ورشة عمل بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، مؤخراً في غرفة تجارة وصناعة دبي، شارك فيها ممثلو 30 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في دبي.

واستهدفت الورشة بناء قدرات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالآليات العملية اللازمة لتطبيق ممارسات الحوكمة من خلال سلسلة من النشاطات والتدريبات، حيث تعرف المشاركون في الورشة على دور ممارسات الحوكمة في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة، والفوائد طويلة الأجل التي توفرها ممارسات الحوكمة المؤسسية.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من مجموع الشركات العاملة في إمارة دبي، والتي تعتبر مسؤولة عن توظيف 52.4 % من مجموع القوى العاملة، فضلاً عن مساهمتها بـ 47% في ناتج دبي.