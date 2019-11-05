مجلس سيدات أعمال دبي يختتم الدورة الثانية للبرنامج التوجيهي الإرشادي

المصدر: دبي - البيان

اختتم مجلس سيدات أعمال دبي، «البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بأعضاء مجلس سيدات أعمال دبي» للعام 2019، وذلك في حفل نظمه أول من أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، تخلله تنظيم ورشة نقاشية شارك فيها عدد من المشاركين والموجهين في البرنامج التوجيهي، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير المهارات والخبرات لسيدات ورائدات الأعمال لضمان تنافسيتهن في مجتمع الأعمال.

وشهد البرنامج الذي استمر على مدار 6 أشهر، مشاركة 34 سيدة ورائدة أعمال في دبي، تم جمعهن مع 34 موجهاً وخبيراً لمساعدتهم على تطوير وصقل مهاراتهن وخبراتهن، وتزويدهن بأفضل الخبرات لتعزيز تنافسيتهن في بيئة الأعمال. وشهدت الدورة الثانية من البرنامج التوجيهي نمواً بنسبة 89% في عدد المشاركات في البرنامج، وذلك مقارنةً بـ 18 مشاركة انخرطت في الدورة الأولى للبرنامج.