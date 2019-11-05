دبي تستضيف المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز اليوم

المصدر: دبي- البيان

تنطلق اليوم تحت رعاية اقتصادية دبي فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز والذي يستمر على مدار يومين متتاليين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدبي.

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على مكانة دبي الفريدة كوجهة رائدة في مجال حقوق الامتياز وتوفير الفرص الواعدة والشراكات التجارية الجديدة بين أصحاب حقوق الامتياز ومانحي حقوق الامتياز في المنطقة والعالم.

ويتميز المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز بكونه منصة مثالية لكبار المستثمرين وأصحاب حقوق الامتياز ورواد الأعمال المهتمين بتوسيع أعمالهم في المنطقة.

وخلال هذا العام، يستضيف المعرض 80 علامة تجارية من المنطقة والعالم. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث 1600 مستثمر ومشارك ممن يتطلعون إلى التعرف على قطاعات أعمال جديدة للاستثمار فيها والتعرف على فرص مميزة في قطاع حقوق الامتياز.