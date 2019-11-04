دبي تحتضن أول مناقصة من نوعها للقهوة الاثنين المقبل

المصدر: دبي - عمرو عادل

ينظم مركز دبي للسلع المتعددة، أول مناقصة قهوة متخصصة من نوعها تستضيفها دبي الاثنين المقبل، في برج الماس، بحضور مسؤولين من مختلف الأطراف المعنية بقطاع تجارة القهوة المحلي والدولي.

وستتاح أمام المشترين المهتمين، منهم المحامص والتجار وأصحاب مقاهي القهوة المختصة وهواة القهوة، تقديم عطاءاتهم لشراء قهوة «بنما غيشا»، التي تعتبر أغلى أنواع القهوة في العالم، إلى جانب أنواع أخرى متخصصة من القهوة، منشأها أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا.

وستوظف منصة استلام العطاءات التي تم إدخال تعديلات عليها خصيصاً لاستضافة مناقصة القهوة التي ينظمها المركز، أحدث التقنيات المستخدمة اليوم في إجراء المناقصات، وسيتمكن مقدمو العطاءات من جميع أنحاء العالم، من المشاركة في المناقصة عن بُعد.

وتتولى شركة كافيه إليتا، أكبر منتجي القهوة وأكثرهم مراعاة لمبادئ الاستدامة في جمهورية بنما، توريد قهوة «بنما غيشا».

وعلى هامش المناقصة، سيتم تنظيم أول حدث تذوق للقهوة المتخصصة من نوعه في دبي.

وفي فبراير الماضي، افتتح «دبي للسلع المتعددة»، مركز القهوة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تعزيزاً لجهود تحويل الإمارات إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول القهوة، وفي ظل الإمكانات الكبيرة التي تملكها دبي، من بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه مع الروابط الجوية والبحرية الواسعة للإمارة.

ويوفر مركز القهوة، ومساحته 7500 متر مربع، دعماً لوجستياً فعالاً من حيث التكلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك، وتشتمل الخدمات الأساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر، وإبرام عقود التحميص والتغليف، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر، وتقييم العينات والتدريب.

ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة، ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة، ومركز التدريب لجمعية القهوة المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة، ومن المتوقع أن يقوم بمعالجة نحو 20 ألف طن من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تجارية سنوية تصل إلى 367 مليون درهم.