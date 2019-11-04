لينكد إن: تطلق منصة مخصصة لدعم رواد الأعمال والمهنيين عالمياً من دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت "لينكدإن"، أكبر شبكة للمهنيين في العالم، عالميا من دبي مساء اليوم "الإثنين" خاصية "منصة الأعمال" أو Open for Business” التي تتيح للعاملين المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة إضافة الخدمات التي يقدمونها على حساباتهم على الشبكة، بما يعزز إمكانية اكتشافهم وتوظيفهم.

وحضر حفل الإطلاق معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي و سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتم خلال حفل الإطلاق عرض نبذة عن المنصة الجديدة على برج خليفة، أيقونة إمارة دبي وأعلى برج في العالم.

ويتماشى إطلاق هذه المبادرة الرائدة من "لينكدإن" مع رؤية دبي التي يشكل دعم رواد الأعمال والمهنيين المستقلين أحد أهم ركائزها، وتعتبر المرة الأولى التي تطلق فيها الشركة أحد منتجاتها في حفل خارج الولايات المتحدة الأميركية.

كما تؤكد الخطوة التزام المنصة التي ستقدم خدماتها مجانًا لأكثر من 250 مليون شركة صغيرة وعمال مستقلين في سوق b2b )الموجه للأعمال" بدعم منتسبيها من أصحاب الأعمال الصغيرة حول العالم. وستتوفر الخاصية الجديدة لمستخدمي المنصة بثمان وعشرين لغة.

وقال عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المكانة التي تتمتع بها إمارة دبي في مجال ريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية هي نتاج طبيعي للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتوجيهات المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى خلق منظومة متطورة تدعم البنية التحتية اللازمة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً سعادته إلى أن اختيار "لينكدإن" دبي لإطلاق "منصة الأعمال" ما هو إلا دليل على الثقة العالمية التي تحظى بها الإمارة كوجهة اقتصادي واستثمارية جاذبة".

وقال البسطي: "يحظى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير في جميع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية في دبي، وتشكل منصة الأعمال حلاً لأحد التحديات التي تواجهها هذه الشركات والمتمثل في الوصول إلى العملاء المحتملين، ما يجعلها محفزاً لها على النمو، وبما يسهم في تعزيز دور الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته، وترك أثر كبير على النمو الاقتصادي العالمي، ومن جانب آخر تحسين المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال في دبي".

وقال ألان بلو، الشريك المؤسس لشبكة لينكدإن: "تلتزم "لينكدإن" بتوفير فرص اقتصادية مرنة عبر ربط المهنيين حول العالم ببعضهم البعض. ويأتي إطلاق منصة الأعمال إدراكا منا بالتحدي الذي يواجهه العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتمثل بالوصول إلى العملاء المحتملين، حيث تمكن هذه الخاصية منتسبي الشبكة من استعراض خدماتهم والتواصل مع هؤلاء العملاء. إننا سعداء بإطلاق هذه المنصة عالمياً من إمارة دبي التي منحت الأولوية لريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية ضمن استراتيجيتها الاقتصادية، وكلي ثقة بأن الخاصية الجديدة ستمنح مستخدميها حول العالم أفضلية تساعدهم على تنمية أعمالهم".

وقال علي مطر رئيس "لينكد إن" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن اختيار لينكد إن لإطلاق منصتها الجديدة يعكس تلازم رؤية الشركة مع رؤية حكومة دبي مشيرًا إلى ان الخطوة التي تأتي بالتعاون مع المكتب التنفيذي لإمارة دبي تهدف لخلق فرص عمل للقوى العاملة على مستوى العالم.

تتيح "منصة الأعمال" للمهنيين المستقلين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية عرض خدماتهم أمام أكثر من 660 مليون عضو في شبكة "لينكدإن"، وتُعتبر مكملاً للأدوات والميزات المتوفرة حالياً والتي تدعم رؤية الشبكة الرامية إلى توفير فرص اقتصادية متنوعة لجميع المهنيين حول العالم، سواء على صعيد تنمية العمل أو اكتساب عملاء جدد أو جلب مواهب استثنائية أو توسيع الشبكة المهنية.

ويتجاوز عدد أعضاء شبكة "لينكد إن" في العالم حاليا 616 ملايين شخص و30 مليون شركة و تتاح على الشبكة حاليا 20 مليون فرصة وظيفية في مختلف المجالات و50 ألف مهارة إضافة إلى 90 ألف مدرسة عضو بالشبكة فيما ينضم كل ثانية ينضم عضوان جديدان للشبكة.



وتضم الشبكة التي أسست مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي عام 2012 تضم حاليا أكثر من 31 مليون عضو ارتفاعا من 5 ملايين عضو في المنطقة كما تضم في عضويتها حاليا 832 ألف شركة وتعرض 147 ألف فرصة وظيفية و24 ألف مهارة وظيفية و30 ألف مدرسة.