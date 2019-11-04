2.9 مليون عدد نزلاء فنادق أبوظبي في 6 أشهر

المصدر: وام

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية بلغ منذ بداية العام حتى شهر يوليو الماضي 2,9 مليون نزيل.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة إن ما تحقق يرجع إلى تنوع الوجهات السياحية في الإمارة، ونمو قطاع الفعاليات والأعمال والترفيه. في غضون ذلك تشارك الدائرة مع عدد من شركائها المحليين في فعاليات سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة البريطانية لندن ويستمر إلى 6 نوفمبر الجاري حيث تعرض أبرز المعالم والوجهات السياحية التي تميز إمارة أبوظبي، للمساهمين في القطاع السياحي من جميع أنحاء العالم.

وخلال مشاركتها في الحدث العالمي تروج دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لأبرز معالم العاصمة الثقافية عالمية المستوى مثل قصر الحصن وقصر الوطن واللوفر أبوظبي، كما تلقى الضوء على أهم الوجهات السياحية في الإمارة . كما سيتم خلال أيام الفعاليات الثلاثة مشاركة أحدث المستجدات على الصعيدين السياحي والثقافي مع التجار والإعلاميين.

وقال علي حسن الشيبة إنه بالنظر الى أهمية هذا الحدث، نتطلع إلى لقاء الجهات السياحية العالمية لتوطيد العلاقات وحثّ المسافرين والسياح على زيارة أبوظبي والاستمتاع بما تقدمه من تجارب استثنائية.