"أراضي دبي" تعلن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري

المصدر: وام

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، عن المبادئ العشرة للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري ووجهت في هذا الشأن تعميما إلى الشركات العقارية تطالبهم من خلالها بضرورة التقيد بهذه المبادئ.

وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن أهم هذه المبادئ العشرة تتلخص في تعزيز الثقة مع المتعاملين والخصوصية وسرية المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات تضارب المصالح والشفافية والمساواة مع المتعاملين كافة والنزاهة وضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف أنها تتضمن الاحترافية في تقديم الخدمات وحماية الحقوق والأصول للمتعاملين - وهو الجانب الذي تحرص عليه القوانين والتشريعات التي تصدرها حكومة دبي وتتابعها بحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر مختلف قطاعاتها وإداراتها وفي مقدمتها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي .

وأشار إلى المبدأ الذي ينص على خدمة المجتمع وهو أن تكون الشركات العقارية أعضاء فاعلين في المجتمع إلى جانب الإسهام في المبادرات المجتمعية التي تسعد المجتمع وتصب في خدمة القطاع العقاري بالإمارة لتكون دبي المدينة الأسعد في العالم عملا برؤية قيادتها الرشيدة والبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات بهدف إسعاد مواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها كافة.