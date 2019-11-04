الإمارات تستعرض جهودها في تنفيذ أهداف التنمية

المصدر: القاهرة - وام

استعرضت الرئيسة التنفيذية لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حنان منصور، جهود دولة الإمارات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة هو ركيزة جوهرية من ركائز رؤية الدولة لمستقبلها.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لفاعليات النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي انطلقت، أمس، بالقاهرة والتي عقدت تحت عنوان «الشق الرفيع المستوى لعروض الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير».

وأضافت أن مفهوم التنمية المستدامة كان في صميم رؤية الإمارات 2021- وهي الرؤية التي تمثل خطة التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل، وكذلك الخطط المحلية لمناطقها مشيرة إلى أن رؤية الإمارات 2021 التي أطلقتها الحكومة الاتحادية تقوم على مبدأ التنمية المستدامة، فيما تحدد الأجندة برنامج عمل واسع النطاق يرتكز على 4 محاور و 6 أولويات وطنية تتضمن 52 مؤشراً رئيسياً لقياس الأداء على المستوى الاتحادي.

وأشارت إلى أنه ترجمة لالتزام دولة الإمارات بهذا الملف شكل مجلس الوزراء في 2017 اللجنة الوطنية لأهداف التنمية برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وتضم اللجنة 17 جهة اتحادية تعمل معاً على وضع الخطة الوطنية لتحقيق الأجندة العالمية إضافة إلى الرصد والمتابعة.

وأوضحت أن الدولة تتبنى خطة حالية طموحة لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الدول عالمياً بحلول عام 2021، وكذلك الاهتمام بالمساعدات الخارجية والشراكات الدولية ومواصلة التقدم في هذا المجال على المدى الطويل عبر توفير منظومة تشريعية ومؤسسية وسياسات وطنية ذات جودة تدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات في كل المجالات وتكرسه كممارسة فعالة ومستدامة تدفع عجلة التنمية في الدولة.

وقالت: انطلقت خطتنا في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة منذ البداية على مسارات متوازية، فكما بدأت رؤية الإمارات 2021 بالحوار مع أكثر من 300 مسؤول و 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وخبراء متخصصين من الأوساط الأكاديمية ومعاهد الأبحاث، التي تترجم حرص القيادة على إشراك الجميع لوضع الخطط والسياسات الوطنية. عملنا في اللجنة على تطوير استراتيجية الاتصال الوطنية والتي تضمن إشراك الجميع.

وأشارت إلى إنشاء المجالس العالمية (وهي شبكة متعددة التخصصات تجمع صانعي السياسات من الحكومات والمنظمات الدولية لتطوير ممارسات مبتكرة ومناقشة التنفيذ الإبداعي لأهداف التنمية على المستوى العالمي، وتضم المجالس العالمية نخبة من كبار المسؤولين ممثلين من قطاعات متنوعة منها منظمات دولية مثل الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة 2030 الذي يترأس مجلس الهدف رقم 1 في القضاء على الفقر، وغيره من القادة من مؤسسات أكاديمية، وشركات خاصة، ومنظمات غير ربحية، ومنظمات دولية، وجهات حكومية من دول مختلفة.