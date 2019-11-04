الدورة الـ 16 من معرض العقارات الدولي 24-26 مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، إطلاق فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض العقارات الدولي، أكبر منصة لبيع العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية. ويهدف المعرض الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، إلى إيجاد منصة مثالية للمستثمرين والمشترين، تساعدهم على إيجاد العقارات التي يتطلعون لامتلاكها.

وأشارت أراضي دبي إلى أن تنظيم المعرض تحت مظلتها، يدعم كل الفعاليات والمبادرات التي تسلط الضوء على جاذبية القطاع العقاري بالإمارة. وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التأثير الإيجابي بشكل مباشر على حيوية القطاع وسهولة ممارسة الأعمال فيه.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الحدث للعارضين فرصة عرض وبيع مشاريعهم التجارية والسكنية، ضمن بيئة استثمارية، كما يوفر للزوار من الراغبين بالاستثمار، الفرص المثالية لاكتشاف أفضل الاستثمارات المحلية والدولية في السوق العقاري، إلى جانب الاستفادة من العروض الحصرية والخصومات التي تقدمها الجهات المشاركة بالمعرض.

وقال داوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض المنظمة للحدث «يمثل المعرض فرصة مثالية للباحثين عن توجيه رؤوس أموالهم نحو قطاع حيوي ومستقر، فضلاً عمّا يحققه لهم من عوائد مجزية، كما يساعد المعرض هؤلاء المستثمرين في التعرف إلى مختلف التفاصيل المتعلقة بسبل الاستثمار العقاري التي باتت دبي تمثل وجهته الأبرز. ويقدم معرض العقارات الدولي طيلة ثلاثة أيام باقة من الفعاليات، من أبرزها المؤتمر الرئيسي.