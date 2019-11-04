تسجيل 1217 علامة تجارية بالإمارات في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد العلامات التجارية التي جرى تسجيلها في الإمارات خلال أكتوبر 1217 علامة في خطوة وصفت بأنها تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة في مؤشر أكثر الوجهات الجاذبة لممارسة الأعمال إقليمياً وعالمياً.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى شرق أوسطياً والثانية عالمياً في استقطاب العلامات التجارية الجديدة بقطاع التجزئة، وذلك وفق تقرير «عالمية تجارة التجزئة 2018» الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية (سي بي آر إي).

وتتميز الإمارات كذلك بكونها من أكثر الدول جذباً للعلامات التجارية العالمية، حيث نجح قطاع التجزئة في استقطاب 63 علامة تجارية عالمية جديدة خلال العام 2018، فيما جاءت بالمركز الثاني بريطانيا التي استقطبت 54 علامة تجارية ونحو 51 علامة تجارية في ألمانيا، و47 في اليابان.

ويلاحظ من خلال قائمة أصدرتها إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد تسجيل العديد من العلامات التجارية لصالح شركات عالمية مثل إيرباص وهواوي ومايكروسوفت وغيرها من الشركات الأخرى.

وتقتسم الإمارات والسعودية صدارة دول منطقة الشرق الأوسط في أقوى العلامات التجارية بالمنطقة للعام الجاري، بحسب تقرير (أقوى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط 2019)، الذي أصدرته في وقت سابق شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية حول العالم.

ووصل عدد العلامات التجارية التابعة لكل دولة من الدولتين في التقرير 19 علامة تجارية، أي أن الدولتين معاً استأثرتا بـ38 علامة تجارية، ضمن أقوى 50 علامة تجارية في المنطقة لهذا للعام 2019.

وبلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التي استقبلتها الوزارة حتى نهاية أكتوبر 2018 نحو 13556 طلباً، فيما تم تسجيل 16170 علامة تجارية، وتجديد تسجيل 6741 علامة، ومعالجة 1391 طلب نقل ملكية علامة، و53 ترخيصاً باستخدام علامة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها إدارة العلامات التجارية بالوزارة.