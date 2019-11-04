«ساكسو بنك» يحتفل بمرور عقد على انطلاقه في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

يحتفل «ساكسو بنك»، بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق أعماله في منطقة الشرق الأوسط، والتي نجح خلالها في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 25% للأصول الخاضعة للإدارة، مع توسّع قاعدة عملائه في المنطقة بمقدار 5 أضعاف.

وتولى مقر ساكسو بنك الإقليمي بدبي دفع وتيرة النمو الاستثنائية، حيث كان عند افتتاحه أول بنك دنماركي في المنطقة. وبعد مسيرة توسّع ونمو كبيرة، نقل ساكسو بنك مكاتبه إلى بوليفارد بلازا وسط مدينة دبي، ما يمكّنه من إجراء الندوات وجلسات التواصل، والعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملاء ساكسو بنك في المنطقة.

وأشار كيم فورنيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك»، إلى أن اختيار دبي لتكون المقر الإقليمي الأول للبنك نبع من موقع المدينة الاستراتيجي في قلب منطقة تستعد لمرحلة تطوير مذهلة في عالم التكنولوجيا المالية، والانفتاح على الأسواق المالية العالمية، وقال: شهدت أعمالنا نموّاً ملحوظاً في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، وتوسّعت قاعدة عملائنا خمسة أضعاف، بما ينسجم مع توجهات المنطقة نحو تعزيز دورها في الأسواق المالية العالمية. ونفتخر بتقديم خدماتنا عبر منصات التداول المتقدمة والتي تتيح للعملاء الاستفادة من أكثر من 40 ألف أداة مالية.