محمد بن راشد: المصارف مُحرّك عجلة النمو للاقتصاد الوطني

المصدر: دبي- وام

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدور بنك دبي التجاري في دعم الاقتصاد الوطني على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، وهنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك هذا الصرح المصرفي الوطني باليوبيل الذهبي.

وأكد سموه دور المصارف عموماً والوطنية، منها على وجه الخصوص في تحريك عجلة اقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب دورها في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال المال والأعمال العرب والأجانب في أسواقنا المحلية وقوانينا المرنة والشفافة، التي تحمي المستثمرين وتحفظ حقوقهم وتوفر لهم التسهيلات اللازمة والمحفّزة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم المالية والمصرفية والتجارية وغيرها تحت سقف قانون يتمتع بالاستقلالية والعدالة والمساواة بين جميع الناس وذات معايير عالمية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه البنك في قاعة آرينا في سيتي ووك بدبي، أمس، بمناسبة احتفاله بيوبيله الذهبي وحضره سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ووقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اللوحة الإلكترونية التذكارية لبنك دبي التجاري.

دفع النمو

وألقى معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري كلمة رحب فيها بحضور ورعاية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاحتفال البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه.

واستعرض حميد القطامي مسيرة البنك منذ تأسيسه بمرسوم صادر عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 1969 حيث أسهم البنك بدفع عجلة النمو الاقتصادي والعمراني في دبي من خلال تمويله لمشروعات تنموية للحكومة ومشروعات عقارية وغيرها للمواطنين، ما جعله من أوائل المصارف الوطنية التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في مسيرة الرخاء والازدهار والتنمية لدبي خاصة ودولة الإمارات عموما.

خدمة الاقتصاد

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة رؤية البنك وسياسته النقدية الملتزمة بخدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين والعملاء بشكل عام، مشيراً إلى الجوائز التي حصل عليها البنك كونه أفضل بنك رقمي وأفضل بنك في إدارة النقد وخدمة المتعاملين والتسهيلات المصرفية، التي يوفرها لعملائه خاصة المستثمرين في المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني لدولتنا.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلما تسجيليا حول مراحل تطور بنك دبي التجاري حتى أصبح اليوم يمتلك نحو 26 فرعاً في إمارات ومناطق الدولة، ويعمل به ما يزيد على 1000موظف ويعتبر شركة وطنية مساهمة 80% منها للمساهمين المواطنين و20% لمؤسسة دبي الحكومية للاستثمار.

معاملات شفافة

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي في كلمته بصفته ضيف شرف الاحتفالية بالدور الفاعل الذي يقوم به بنك دبي التجاري ومعاملاته المصرفية الشفافة، التي أسهمت في تعزيز الثقة بينه وعملائه والمساهمين فيه والمستثمرين المحليين والأجانب.

كما نوه الفريق ضاحي خلفان بالدعم الذي يلقاه البنك والمصارف الوطنية كافة من حكومة دبي وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تصب في توجيه المصارف الوطنية في خدمة المواطن ومساعدته والإسهام البناء في التنمية الاقتصادية وتنشيط التجارة المحلية وغيرها من مجالات التنمية الوطنية.

وفي ختام الحفل اُلتقطت لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الصور التذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك.

حضر الحفل عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنك السابقين وكبار رجال المال والأعمال في الدولة إلى جانب عملاء وموظفي البنك.

26

فرعاً للبنك في إمارات ومناطق الدولة يعمل بها 1000 موظف

80 %

من الأسهم لمساهمين مواطنين

20 %

لمؤسسة دبي الحكومية للاستثمار