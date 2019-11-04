الإمارات تعزز التنمية الصناعية ونشر الابتكار في العالم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد وصبري صقر

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أمس، الدور الكبير الذي تضطلع به الإمارات في صياغة مستقبل تحولي لقطاع الصناعة العالمــي من خلال مبادراتها العالمية.

وتسلم المزروعي أمس، رئاسة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والذي يقام في قصر الإمارات في أبوظبي ويستمر حتى الخميس المقبل، تحت شعار «الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلاً أفضل» لافتاً إلى دعم دولة الإمارات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ونشر الابتكار والتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي.

ولفت معالي سهيل المزروعي إلى أن دولة الإمارات استطاعت في وقت قياسي بناء قاعدة صناعية متطـــورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مما عزز مـــكانتها كنـــموذج عالمــي ملهم للدول النامية.

وأفاد بأن المـــؤتمر بتبني «إعلان أبوظبي»، الذي سيدعو إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإلى المـــزيد من التعـــاون الفعال بين المنظمات الدولية والإقليمية وبين الشركات وقادة المجتمع المدني وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.

الإمارات تدعم التنمية الصناعية ونشر الابتكار في العالم