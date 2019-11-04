4.2 مليارات تداولات عقارية في الشارقة بالربع الثالث

المصدر: الشارقة - وام

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات وصل إلى 4.2 مليارات درهم كتصرفات ورهونات عقارية خلال الربع الثالث من عام 2019، ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع بالإمارة إلى 9.5 ملايين قدم، وذلك وفق تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

ووصل عدد المعاملات خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى 14,974 معاملة في مختلف مناطق الإمارة مقارنة بـ 11,393 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغيير وصلت إلى 31.4 % منها 646 معاملة بيع و1453 معاملة عقد بيع مبدئي، فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 694 معاملة بقيمة وصلت إلى نحو 1.8 مليار درهم، كما بلغ عدد معاملات التثمين 210 معاملات.

وقال عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن إمارة الشارقة أصبحت ملاذاً جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري، مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.

وذكر أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96.9 في المائة من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الثالث. وكانت أعلى منطقة في عدد التداولات هي منطقة الخان بمدينة الشارقة ـ 127 معاملة بيع وأعلى قيمة تداولات في منطقة مويلح التجارية بواقع 253 مليون درهم.

واستحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بنسبة وصلت إلى 64.4 % من عدد المعاملات الكلي، تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 17.9 %، فيما بلغت المعاملات التجارية نسبة 13.8 %. واستقطبت الإمارة مستثمرين من 41 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الثالث. وبلغ استثمار مواطني دول التعاون حوالي 3.5 مليارات درهم، بينما بلغ قيمة استثمار الجنسيات الأخرى نحو 700 مليون درهم.