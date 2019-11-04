مذكرة تفاهم بين غرفة دبي وبنك أبوظبي لتعزيز رقمنة التجارة في الدولة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، مؤخراً في مقرها لتعزيز التعاون والتنسيق فيما يتعلق برقمنة التجارة في الدولة من خلال استخدام أحدث تقنيات «البلوك تشين» المواكبة للمتغيرات العالمية. وقّع الاتفاقية حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وأندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة دبي مع البنك لربط المشروعين لخدمة الاستراتيجية الوطنية للدولة فيما يتعلق برقمنة التجارة وتسهيل معاملاتها وإجراءاتها وتوفير الشفافية والحماية لكل الأطراف المعنية بالتبادل التجاري، مما يرسخ من مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال التجارة الرقمية.

ويعتبر مشروع طريق الحرير الرقمي الذي تطوره غرفة دبي بالتعاون مع شركائها، والذي يتوقّع أن يدخل حيز التطبيق بداية العام 2020، أحد المشاريع المميزة لتسهيل التجارة العالمية، حيث يعتبر المشروع نقلة نوعية على صعيد تسهيل التجارة العالمية، وتعزيز موقع دبي ضمن المنظومة التجارية العالمية.

وستسهم المنصة في تعزيز شفافية وكفاءة سلاسل التوريد وتحسين معايير الأمان للمعاملات التجارية وتحويل كل الإجراءات إلى معاملات رقمية.