«بيرو» تضع حجر أساس جناحها في «إكسبو»

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

وضعت بيرو حجر أساس جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور إدغار فاسكيس، وزير التجارة الخارجية والسياحة البيروفي. ويقع جناح بيرو في منطقة التنقل ويمتد على مساحة 2200 متر مربع، ومن المقرر إنجازه في سبتمبر 2020. شارك في فعالية انطلاق العمليات الإنشائية رسمياً لويس توريس، الرئيس التنفيذي لمجلس بيرو للصادرات والسياحة (برومبيرو)، وحشد من كبار المسؤولين.

فرصة

وقال إدغار فاسكيس، وزير التجارة الخارجية والسياحة البيروفي: «ترحب بيرو بجميع المشاركين وزوار إكسبو 2020 دبي، الذي يمثل فرصة عظيمة للترويج لإنجازات بيرو على الصعيد العالمي في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار. وتعمل بيرو حالياً على تعزيز بيئة أعمالها الصديقة للمستثمر، آخذة بعين الاعتبار أن رأس المال الأجنبي يمثل ركيزة مهمة في خطة التنمية للبلاد».

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبيرو شهدت تحسناً كبيراً خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع التبادل التجاري من 60 مليون دولار في 2012 إلى 600 مليون دولار العام الجاري، ونتوقع أن يرتفع بعد إكسبو إلى 850 مليون دولار، خاصة بعد توسع التجارة مع دول آسيا عبر دبي.

وأضاف: «سيكون إكسبو 2020 دبي واحداً من المعارض الدولية الأكثر حضوراً في التاريخ. ونتوقع أن يزور جناح بيرو حوالي 10% من إجمالي عدد زوار المعرض، الذين يقدر عددهم بـ 14.5 مليون شخص على مدار ستة أشهر».

تنسيق

وقال لويس توريس: نقوم بالتنسيق مع شركائنا من القطاعين العام والخاص من أجل تسليط الضوء على جناح بيرو في المعرض وتعريف العالم بماضينا العريق ومستقبلنا الواعد، حيث تعتبر بيرو أسرع الاقتصادات نمواً في أمريكا اللاتينية على مدار العقد الماضي.

وتابع: «ستستعرض بيرو في «إكسبو 2020 دبي» مقوماتها باعتبارها تمتلك أكبر احتياطي من الفضة في العالم، بالإضافة إلى أكبر احتياطي من الذهب والرصاص والزنك في أمريكا اللاتينية، كما تحتوي غابات الأمازون في بيرو مخزونات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب الموارد الحرجية. كذلك يشتهر ساحل بيرو بموارده البحرية وأنشطته التجارية الزراعية الموجهة نحو التصدير».

وقال إدواردو فيريروز، مفوض الجناح البيروفي في «إكسبو 2020 دبي»: تأتي مشاركة بيرو في إكسبو بهدف الترويج لمنتجاتها الموجهة للتصدير، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التدفق السياحي والترويج الثقافي وترسيخ علامة بيرو التجارية على المستوى العالمي، حيث ستستعرض بيرو مقوماتها أمام العالم أجمع خلال فعاليات المعرض.

شعار

يحمل الجناح شعار «بلد واحد، قصص كثيرة /‏‏‏ بيرو الخالدة»، وسيتميز بالتصاميم المعمارية الفريدة التي أدت إلى ظهور الهوية البيروفية والتي تعكس المسار الذي سلكته بيرو من خلال رواية حكايات 10 آلاف عام من تاريخ البلاد.

ويركز جناح بيرو على مميزاتها الفريدة بوصفها موطناً لجزء من غابات الأمازون المطيرة وحضارة الإنكا القديمة الواقعة بين مرتفعات جبال الإنديز.