«ديار للتطوير» تبدأ تسليم وحدات منطقة «أفنان» ضمن «ميدتاون»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ديار للتطوير»، أمس استكمال كافة الأعمال في منطقة «أفنان» ضمن مشروع «ميدتاون»، وستبدأ الشركة تسليم الوحدات إلى عملائها. وتعد «أفنان» أول مرحلة يجري استكمالها من أصل ست مراحل يحتضنها مشروع «ميدتاون» المتكامل في مدينة دبي للإنتاج بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، والذي تم تصميمه بهدف توفير مجمع سكني متكامل للعائلات ويتضمن تشكيلة واسعة من المرافق الحيوية.

وقد قامت مجموعة «أو إم إيه»، العالمية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية والتطوير الحضري والتحليل الثقافي، بوضع المفهوم المتكامل لهذا المشروع. وتتكون منطقة «أفنان» من سبعة مبانٍ يتراوح ارتفاعها من 7 إلى 16 طابقاً ويبلغ مجموع وحداتها السكنية 659 شقة تشمل شقق الاستوديو وشققاً تتكون من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتم بيع كافة الوحدات في المشروع.

وتضم كل من منطقة «أفنان» ومنطقة «دانية» المقرر استكمالها بحلول نهاية 2019، منطقة تجارية تزيد مساحتها على 30 ألف قدم مربعة .

قال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: توشك منطقة دانية على الاكتمال وسنشهد في مطلع عام 2020 انتقال السكان إلى المنطقتين اللتان تم بيع وحداتهما بالكامل في مشروع ميدتاون.