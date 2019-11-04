دبي تكشف عن فرص عالمية للنمو خلال «قمة الويب»

المصدر: دبي- البيان

كشفت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أمس، برنامج شراكتها مع «قمة الويب» 2019، لعرض مزايا دبي الاستراتيجية للمستثمرين والشركات الناشئة، والمواهب وفرص النمو العالمية لريادة الأعمال والابتكار في الإمارة.

ويضم فريق مزايا دبي، الذي يمثل الإمارة في «قمة الويب»، التي تُعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر، وفوداً من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي للمستقبل، ودبي للسياحة، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب ممثلين من أعضاء برنامج مسرعات دبي للمستقبل من هيئة كهرباء ومياه دبي، واتصالات وطيران الإمارات.

وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن مبادرة فريق مزايا دبي، مستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار، وتمثل «قمة الويب» مكاناً مثالياً لعرض إنجازات إمارة دبي وخططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات والحوافز، وتوقعات النمو المستقبلية لبيئة الشركات الناشئة في الإمارة.

ويشارك فريق مزايا دبي هذا العام، تحت شعار"لتنموا مع دبي"، حيث يعمل على تعريف أكبر تجمع عالمي للمستثمرين وكبار رجال الأعمال العالميين، والشركات الناشئة ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، بفرص النمو والتوسّع في الإمارة، من خلال برنامج يمتد على مدار 4 أيام، ويتضمن: جناح مخصص للاجتماعات، وعرض ملخصات عن فرص الاستثمار، كما يتضمن عرض جولة واقع افتراضي في دبي، مدينة المستقبل الذكية والمستدامة، بوابة التوسع في أسواق النمو الإقليمية، والمحور الرئيس في الاقتصاد العالمي.

رسالة واضحة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: لدى فريق مزايا دبي، رسالة واضحة لينقلها إلى أكثر من 70,000 مشارك، من المتوقع أن تستقبلهم البرتغال: دبي هي وجهة الرواد، دبي هي واحدة من أكثر المدن تقدماً في العالم من الناحية التكنولوجية، وتحتضن الابتكار في كل منعطف.

أما عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، فقال: يواصل مركز دبي المالي العالمي، من خلال مكانته العالمية المتقدمة على مستوى المراكز المالية في العالم، إعطاء الأولوية للتحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية التي توفر للشركات الجيل التالي من الاتصالات، وأحدث التقنيات اللازمة لتحفيز نمو الأعمال. نشهد اليوم تكاملاً حقيقياً متسارعاً بين التكنولوجيا والقطاع المالي، وإن حركة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات، آخذة بالنمو، من خلال تحقيق معدل ضعفي عن المستوى العالمي.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي، مدير العمليات بمؤسسة دبي للمستقبل، أن مشاركة المؤسسة في هذه الفعاليات العالمية، كقمة الويب، من شأنها أن تدعم جهود المؤسسة في جذب الشركات الناشئة المبتكرة، والمواهب ورواد الأعمال، لتظل دبي مركزاً عالمياً للإبداع، ومختبراً للتكنولوجيات الناشئة، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، بخلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.