المنصوري يطلع على التقنيات الحديثة للوثائق الثبوتية بمجموعة الابتكار

المصدر: أبوظبي- البيان

زار معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد مقر مجموعة الابتكار الصناعية في الشارقة، للاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها المجموعة في مجال الابتكار الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، والمنتجات التي تقدمها في عدد من المجالات القائمة على التقنيات الحديثة، ولا سيما في تطوير الوثائق الثبوتية، حيث كان في استقباله تريم مطر تريم، المدير العام للمجموعة.

رافق المنصوري خلال الزيارة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وعبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية. وتعد مجموعة الابتكار الصناعية، التي يقع مقرها في الشارقة، من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير وتنفيذ وإنتاج الوثائق الثبوتية البيومترية الإلكترونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأعرب وزير الاقتصاد عن تقديره للقدرات التقنية العالية، التي تتمتع بها المجموعة والاختراعات المتميزة وشهادات الملكية الفكرية التي حققتها في مجال الوثائق الثبوتية المطورة تكنولوجياً، مشيراً إلى أن الرؤية الواضحة التي تتبناها المجموعة في توظيف التقنيات المتقدمة في المجالات التطبيقية تمثل نموذجاً مهماً في الدولة للأنشطة الاقتصادية النوعية التي تدعم اقتصاد المعرفة.

وأكد تريم مطر تريم أن المجموعة تمتلك 398 من حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتقنيات القياسات الحيوية، وإنتاج المستندات الثبوتية المؤمنة، وأنظمة المعلومات، والليزر، والبولي كاربونات والهولوغرام المصممة باستخدام تقنية I-Met، والشرائح الإلكترونية، والحلول المتكاملة الخاصة بالطوابع الضريبية ومنع تزييف وتزوير البضائع والمستندات، وأن المجموعة لديها تقنيات متطورة لإنشاء ودعم وتنفيذ مشروع الحكومات الإلكترونية في أي بلد في العالم، وأنها تخطط لتوسيع مشاريعها محلياً وإقليمياً.