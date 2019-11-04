الترويج للشارقة في سوق السفر العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للمرة الـ 17 على التوالي في معرض سوق السفر العالمي 2019 الذي ينطلق اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الترويج لأبرز المعالم السياحية المتنوعة التي تقدّمها إمارة الشارقة للزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وستستعرض الهيئة حزمة مميّزة من معالم الجذب السياحي التي تجعل إمارة الشارقة اليوم واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة للعائلات على الخارطة العالمية. تقوم الهيئة وبالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص بتعزيز البرامج والمبادرات السياحية لدعم خطط التعاون والشراكة في مجال استقطاب السيّاح إلى الإمارة، وتعزيز تجربة السيّاح عبر ما تقدمه من عروض ومنتجات سياحية ثقافية وبيئية، ومجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والفنية، إلى جانب باقات وتجارب المغامرات التي تزخر بها الإمارة.

وعلى هامش المشاركة، ستقوم الهيئة بتسليط الضوء على المقومات والإمكانيات السياحية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، وتهدف إلى تعزيز وإثراء تجربة زوار وسيّاح الإمارة كافة مدفوعة بمجموعة من البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية التي تقوم بتنظيمها مختلف الجهات المعنية، إلى جانب العروض والباقات السياحية الحصرية التي تقدّمها كبرى المنشآت السياحية والمنتجعات والفنادق.

فقد شهدت أعداد المنشآت الفندقية في الشارقة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع النمو في مستويات التدفق السياحي.

ويصل عدد غرف المنشآت الفندقية المتاحة في الإمارة حالياً إلى 10,883 غرفة، تقدّم بمجملها أفضل الخدمات وخيارات الإقامة التي تلبي تطلعات الجميع. ومن المتوقع استكمال 18 فندقاً إضافياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب 16 مشروعاً للشقق الفندقية. ومن المتوقع أن يتم رفد السوق السياحية المحلية بما مجموعه 5679 غرفة إلى العدد الحالي خلال الأعوام المقبلة.

كما ستروّج الهيئة لأبرز المعالم التاريخية والمتاحف والوجهات السياحية والمعارض والمهرجانات لترسيخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية. وستستعرض الهيئة أيضاً على منصتها المرآة الذكية وقارب الشارقة وتجربة الواقع الافتراضي.