«شوبا» تحقق 80 % من مبيعاتها السنوية المستهدفة في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «شوبا العقارية»، تسجيل عائدات مبيعات وصلت إلى 1.6 مليار درهم في مشروعها «شوبا هارتلاند»، بحلول الربع الثالث من العام، لتقترب بذلك من تحقيق مبيعاتها السنوية المستهدفة والبالغة ملياري درهم.

وبعدما حققت مبيعات بقيمة مليار درهم في النصف الأول، سجلت شوبا العقارية في الربع الثالث من عام 2019، مبيعات إضافية، وصلت إلى 600 مليون درهم، نتيجة للاهتمام القوي بمشروعاتها من قبل المشترين المحليين والدوليين.

واشتملت قائمة كبار المستثمرين على الصينيين بنسبة 36 % والإماراتيين بنسبة 17.11% والسعوديين 9.75 % والهنود 8.35 %، في حين تركز الطلب الاستثماري على مشاريع «ون بارك أفنيو» و«كريك فيستاس» و«كريك فيستاس ريزرف». كانت «شوبا العقارية» كشفت عن أحدث مشروعاتها «كريك فيستا ريزرف» في سبتمبر.