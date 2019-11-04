11 الجاري إعلان «أفضل جهات العمل في الشرق الأوسط 2019»

المصدر: دبي- البيان

تعلن شركة كنسنتريك في 11 نوفمبر الجاري، أسماء «أفضل جهات العمل في الشرق الأوسط» لهذا العام. ويطبق برنامج «أفضل جهات العمل»، وهو برنامج للمقارنة المعيارية بين جهات العمل، معايير للقياس، والتعرف إلى جهات العمل المميزة، والتي تسعى باستمرار لإحداث التغيير وتحفيز الموظفين وتسريع نجاح المؤسسة.

يتم اختيار المؤسسات المصنفة ضمن قائمة أفضل جهات العمل، بناء على ما تتميز به من مرونة وتخطيط مستقبلي، إضافة إلى الوعي بمدى أهمية توفير تجربة متميزة للموظفين خلال مراحل تطورهم الوظيفي، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، اعتماداً على مهارات الموظفين، ويسرِّع من نجاحاتها.

وقام البرنامج على مدى 20 عاماً، بتكريم جهات عمل رائدة من جميع أنحاء العالم، وذلك اعتماداً على أكثر من 50 عاماً من الأبحاث وقواعد بيانات عالمية، تضم أكثر من 15 مليون موظف.