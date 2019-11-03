14.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهرت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2019 أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بلغ 931,03 مليار درهم خلال عام 2018، مقارنة بنحو 813,62 مليار درهم في عام 2017، بمعدّل نمو سنوي مقداره 14.4%، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته في وجه التحديات الاقتصادية، التي تمر بها المنطقة والعالم.

وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في هذا النمو خلال عام 2018 هي: الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي)، الصناعات التحويلية؛ ونشاط الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري؛ بمعدلات نمو 35.7% و13.8% و6.4% على التوالي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 334.0 ألف درهم خلال عام 2018. ويعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 157,318 مليون درهم بحسب تقديرات عام 2018، بينما بلغت تعويضات العاملين خلال العام نفسه 250,013 مليون درهم.

مرجع شامل

وقال عبدالله أحمد السويدي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء- أبوظبي في كلمة تصدرت الكتاب الإحصائي السنوي إن هذا الإصدار يعتبر «مرجعاً أساسياً شاملاً في دعم المسيرة التنموية في الإمارة وأداة رئيسية لدى راسمي السياسات وصناع القرار في مختلف مواقعهم لصياغة القرارات والخطط على أسس مهنية علمية».

وأشار إلى أن الكتاب الإحصائي هذا العام يحتوى على 6 فصول رئيسية، وما يزيد على 413 جدولاً و 58 شكلاً ورسماً بيانياً، غطت محاور الإطار العام للإحصاءات الرسمية وتضمنت معلومات حديثة تمت إضافتها في سياق الجهود المتصلة لتحسين عرض وتوثيق البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة سهلة وبسيطة لخدمة مستخدمي الإحصاءات.

تنويع القاعدة الاقتصادية

ورغم أهمية النفط لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة. ولم تتعد مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية 40.4% فيما بلغت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية 59.6%.

تشير البيانات التفصيلية إلى معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة في معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وكان أبرزها نشاط الصناعات التحويلية الذي بلغ معدل نموه 13.8%، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل بمعدل 8.5%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بمعدل 6.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بمعدل 4.7%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 4.5%،، بينما حقق نشاط المعلومات والاتصالات ونشاط النقل والتخزين، نمواً بمعدل4.1% و4.0% على التوالي.

التجارة الخارجية

وبلغت التجارة الخارجية السلعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 23.3%، وبلغت قيمة الواردات السلعية للإمارة 112.9 مليار درهم، مقارنة بــ 112.1 مليار درهم عام 2017، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول المورّدة، حيث بلغت قيمة واردات أبوظبي منها 13.0 مليار درهم.

وفي المقابل بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية للإمارة في 2018 ما يعادل 64.4 مليار درهم، واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 27.9 مليار درهم.

وبلغت قيمة إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال 2018 ما يعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بما قيمته 48.8 مليار درهم في عام 2017، وحلت إعادة التصدير إلى السعودية في الصدارة بقيمة 15.3 ملياراً.

صناعات تحويلية

وشكلت الصناعات التحويلية فقد شكلت نحو 6.7 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وفي نشاط السياحة بلغ عدد المنشآت الفندقية 168 منشأة في 2018، وخلال الفترة نفسها زاد عدد النزلاء بنحو 3.8%، كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2017، وبلغ معدل الإشغال السنوي للمنشآت الفندقية عام 2018 نسبة 71.8% وبلغ متوسط مدة الإقامة 2.6 ليلة.

وفي نشاط تقنية المعلومات والاتصالات، بلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت 16 مشتركاً لكل 100 من السكان، وبلغ عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة 13 مشتركاً لكل 100 من السكان 2018. وحسب التقديرات الأولية فقد أسهم نشاط «التشييد والبناء» بنسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018.

التعليم

حققت أبوظبي إنجازات بارزة في قطاع التعليم حيث بلغ العدد الإجمالي للمدارس 452 مدرسة، منها 255 مدرسة حكومية و197 مدرسة خاصة. وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمراحل التعليم حتى المرحلة الثانوية 377,919 طالباً منهم 172,193 طالباً من المواطنين بنسبة45.6% من إجمالي عدد الطلاب.

وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي على المستوى العام 105.1% في الحلقة الأولى من التعليم و90.7% في الحلقة الثانية و81.5% في المرحلة الثانوية.

وبلغ عدد الملتحقين بالتعليم العالي فقد بلغ 59,546 طالباً في العام الدراسي 2017- 18 شكلت نسبة المواطنين منهم 74.0%، وبلغ عدد الخريجين 11,441 خريجاً، شكل المواطنون 67.7% منهم.

صحة

وبلغ عدد المستشفيات في الإمارة 61 مستشفى، وذلك بعد افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة الجديدة في منطقة أبوظبي. وبشكل عام فقد شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المراكز والعيادات الصحية. وبلغ عدد الأطباء 3.5 لكل ألف من السكان، والممرضات 9.9 لكل ألف من السكان، وعدد الأسرة 2.2 لكل ألف من السكان.

قوى عاملة

وأظهرت تقديرات إحصاءات القوى العاملة أن نسبة القوى العاملة بلغت 65.2% من إجمالي السكان، وبلغت نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر 79.0%، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 25.6%.

وبلغ معدل الإعالة الاقتصادية 53.4%. تشمل القوى العاملة الأفراد المشتغلين والمتعطلين الباحثين عن عمل ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر.

رعاية

تولي حكومة أبوظبي مواطنيها بالغ الاهتمام، وتعمل جاهدة على توفير احتياجاتهم من الخدمات والمساعدات الاجتماعية لضمان العيش الكريم لهم. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة للمواطنين 902.3 مليون درهم خلال عام 2018.

وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة لعام 2018 ما مجموعه 2,283 طالباً، منهم 74.1% مواطنين و25.9% من غير المواطنين.

ثقافة

في مؤشر لثراء الحركة الثقافية في أبوظبي، فقد وصل عدد الكتب في دار الكتب الوطنية إلى 392 ألف كتاب عام 2018، وعدد الزوّار إلى 139.5 ألف زائر و16.6 ألف مستعير. وارتفع عدد زوّار المتاحف في إمارة أبوظبي إلى 1.2 مليون زائر في عام 2018، خصوصاً بعد افتتاح متحف اللوفر في نهاية عام 2017.