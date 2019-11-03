35.5 % نسبة التوطين في «دو» بنهاية 2019

المصدر: دبي ــ بشار باغ

كشف علي المنصوري نائب رئيس الموارد البشرية للأعمال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أن عدد المواطنين العاملين في الشركة يصل إلى 551 مواطناً ومواطنة من إجمالي 1580 موظفا، وبذلك تصل نسبة التوطين حالياً في الشركة إلى 34.9 % في مختلف المناصب الإدارية والتشغيلية والوظائف التقنية المتخصصة.

وأشار المنصوري في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة التوطين إلى 35.5 % مع نهاية العام الجاري على أن تصل إلى 37 % في 2020 ومن ثم إلى 38.5 % في 2021، وذلك في إطار استراتيجية التوطين التي أقرتها الشركة في 2017 والتي تنص على رفع نسبة التوطين بنسبة 1.5 % سنوياً.

وظائف شاغرة

ولفت إلى توافر حزمة من الوظائف الشاغرة للمواطنين في مجموعة متنوعة من المناصب والمجالات من ضمنها مدير منتجات المدينة الذكية، بالإضافة إلى حلول تقنية المعلومات والاتصالات الجديدة والتقنيات الناشئة فضلاً عن عمليات مركز البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعملاء إلى جانب حلول تقنية المعلومات والاتصالات ما قبل المبيعات بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني.

ونوّه بالإقبال الكبير للمواطنين للعمل في قطاع الاتصالات بشكل عام بما يشمل الوظائف التقنية المتخصصة باعتباره من القطاعات الاستراتيجية في الدولة ويزخر بفرص مستقبلية واعدة، مؤكداً على أهمية إدراج تخصصات التقنيات الحديثة على غرار البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في البرامج الدراسية بالجامعات، مشيراً إلى أن «دو» تعمل على استقطاب خريجين تخصصات تقنية المعلومات وتأهلهم من خلال برامج متخصصة في هذه التقنيات الحديثة.

تدريب

وأوضح المنصوري أن «دو» تولي أولوية قصوى لتدريب المواطنين وتأهيلهم بمهارات تخصصية شاملة تدعم تطورهم المهني والوظيفي، مشيراً إلى وجود العديد من البرامج التدريبية المخصصة للمواطنين تحت مظلة برنامج التوطين «مسار».

وتشمل برامج مخصصة لاستقطاب وتأهيل الخريجين الجدد من مختلف التخصصات إضافة إلى برنامج «رؤية» الخاص بتدريب الموظفين العاملين في الشركة وإلحاقهم بدورات تدريبية خارج الدولة بالتعاون مع شركات وهيئات عالمية بهدف تعزيز خبراتهم ومهاراتهم.