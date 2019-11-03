«بانثيون»: إكسبو دبي يزيد جاذبية عقارات الإمارات ويعزز الثقة بالأعمال

المصدر: دبي - البيان

أكد كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة «بانثيون» للعقارات أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سوف يزيد من جاذبية سوق العقارات في الإمارات وسيعزز الثقة بالأعمال التجارية للمستثمرين العقاريين.

وقال كيناريوالا: يتوقع لاعبو السوق طلباً إضافياً وارتفاعاً في قيمة رأس المال، خلال وبعد المعرض الأكبر في العالم، والذي من المتوقع أن يجذب 25 مليون زائر، حيث ستتاح لهم الفرصة للتفكير في إمكانية الانتقال والإقامة في الإمارات، وخاصة في دبي.

وأضاف: سيحفز التركيز الحالي لمطوري العقارات على تقديم عروض تنافسية، من خلال خطط الدفع السهلة، والمزيد من الناس على الاستثمار في منازلهم الخاصة، ما يساهم في أن يصبح السوق العقاري المحلي، واحداً من أكثر القطاعات العقارية تنافسية، والذي تتشكل فيه قيمة طويلة الأجل لمشتري ومستثمري العقارات.

وتابع: ستساعد الشروط الميسرة لشراء العقارات والتسهيلات التي يقدمها المطورون على جذب سكان جدد إلى الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على الموقع الجغرافي المركزي لمدينة دبي والبنية التحتية العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمن، مؤكداً أن الإمارة تستعد لإبهار الزوار، ما سيؤدي إلى جذب المزيد من المحترفين ورواد الأعمال إلى المدينة.

وقال: إضافة إلى السكان المقيمين والمستثمرين الدوليين الذين يدركون بالفعل الإمكانات التي توفرها المدينة، فمن المتوقع أن يستثمر المقيمون الجدد في سوق العقارات بالدولة.

وأشار إلى أن هناك حملة تسويقية هائلة للترويج لمعرض إكسبو ومن المرجح أن تستفيد منها الإمارة عدة سنوات، وستكون صورة دبي في أذهان سكان العالم فترة طويلة، الأمر الذي يترك تأثيراً بعيد المدى على أفكار الناس المتعلقة بالانتقال إلى دبي والاستقرار فيها، وجذب سكان جدد إلى المدينة.