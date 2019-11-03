%16 زيادة أرباح «تعاونية الاتحاد» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد، ارتفاع صافي أرباحها 16 % للفترة حتى نهاية الربع الثالث من 2019، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، حيث زادت بمقدار 54.3 مليون درهم من 332.3 مليون درهم في 2018، إلى 386.6 مليوناً في 2019.

وقال خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن التعاونية تلعب دوراً بارزاً في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهو ما يظهر جلياً من خلال الأداء المالي والاجتماعي القوي للفترة حتى نهاية الربع الثالث، بعدما حققت نمواً قياسياً في أرباحها.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات الكلية للتعاونية، ارتفع 2 % من 2.07 مليار درهم للفترة حتى نهاية الربع الثالث 2018، إلى 2.11 مليار درهم في 2019. واشار إلى أن عدد مشاريع تعاونية الاتحاد خلال السنوات الأربع القادمة، يبلغ 18 مشروعاً باستثمارات تفوق 2.13 مليار درهم.