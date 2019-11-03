بحث تعزيز أطر التعاون المالي بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي.

وناقش اللقاء الذي حضره مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعدد من المختصين والمسؤولين من وزارة المالية ووزارة الخزانة الأمريكية، أطر التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري وسبل تعزيزه وتفعيله مستقبلاً، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة لكلا الجانبين.

وأكد عبيد الطاير عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين خاصة في ظل ما تشهده العلاقات من نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال: تحرص وزارة المالية على مواصلة الحوار وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف التباحث والتعريف بالفرص والمشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين لتسهم في خلق مجالات تعاون جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بين البلدين.

واستعرض اللقاء النمو المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات والإمكانات الواعدة للنمو فيها، وآخر التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة الاستثمارية بين الدولتين، وتم تسليط الضوء على البنية التشريعية والقانونية الرائدة بالإمارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، والدور المحوري الذي تقوم به في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة دوليا.

وكان عبيد الطاير اجتمع مؤخرا مع ستيفن منوشن على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.