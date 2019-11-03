«التخفيضات الكبرى».. إضافة حيوية لقطاع التجزئة

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد مسؤولون في قطاع التجزئة أن مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي انطلقت الخميس واختتمت أمس نجحت في تعزيز أداء القطاع ودعم مستويات المبيعات على امتداد مختلف فئات سوق التجزئة. ولفتوا إلى أن هذه المبادرة باتت تشكل إضافة موسمية حيوية للقطاع، وأضحت علامة فارقة في عالم التسوق، حيث تحفز حركة الاستهلاك والمبيعات وتدفع نحو الابتكار في العروض الخاصة والتخفيضات.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «باريس غاليري»، أهمية التخفيضات الكبرى في إنعاش حركة المبيعات وتحفيز المتسوقين والمستهلكين على الإنفاق للاستفادة من العروض والتنزيلات المغرية على مختلف السلع والمنتجات، لافتاً إلى أن المتاجر ومراكز التسوق تسجل مستويات مرتفعة من الزوار والمبيعات خلال أيام التخفيضات الكبرى.

ومن جانبه قال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز: حرصنا على المشاركة في الجولة الجديدة من التخفيضات الكبرى في مركز ابن بطوطة مول. وجاءت مشاركتنا في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز عروض التسوق والترفيه الفريدة والاستثنائية في دبي. ورحّب ابن بطوطة مول، أحد أهم وجهات التسوق والترفيه وتناول الطعام في الإمارة، بالضيوف من المقيمين والسياح الذين أقبلوا على الاستفادة من العروض الرائعة التي وفرتها المجموعة الواسعة من المتاجر العاملة في المول خلال فعاليات الأيام الثلاثة.

حرص

وبدوره قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة الفطيم العقارية: نحرص على المشاركة في الفعاليات الرئيسية التي تطرحها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن برنامجها لدعم نمو قطاع التجزئة في دبي. وخلال الأيام الثلاثة، تسنّى للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات وصلت حتى 50% على علامات شهيرة في مختلف الفئات.

وعلى مدار الفعالية فاز 3 متسوقين محظوظين بجوائز قيمة عبارة عن «بطاقة هدايا فستيفال سيتي» بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم. ويشهد «دبي فيستيفال سيتي مول» في كل عام زيادة تصل إلى 10% في أعداد الزوار بفضل التجارب الاستثنائية التي نقدمها. واستقبل احتفال مهرجان الأضواء «ديوالي» الأكبر من نوعه حضور 25 ألف زائر في يوم واحد استمتعوا بعرض «تخيّل» الجديد كلياً، وهذا خير دليل على نجاحنا.

500 علامة

وشهدت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى عند إطلاقها للمرة الأولى في العام 2017 مشاركة 200 علامة تجارية محلية وعالمية، فيما شاركت أكثر من 500 علامة في الدورة السابعة. وقد أسهم النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية خلال دوراتها السابقة في جعلها من أهم فعاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة، فهي تسهم في تنشيط حركة المبيعات.

خصومات

وتمكّن الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع من التسوق في متاجر العلامات التجارية المفضلة لديهم، والاستفادة من خصومات تتراوح بين 25 إلى 90% في مئات المتاجر في دبي مول.

كما شاركت «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوّق والترفيه الداخلي، التابعة لشركة «مِراس» في فعاليات التخفيضات الكبرى.وقدمت أكثر من 90 علامة تجارية في الوجهة المستوحاة من منطقة توسكانا الإيطالية «ذا أوتلت فيليدج» حسومات ضخمة تصل إلى 90% على البدلات والأحذية والمجوهرات، والكثير من المتجات.

وتقدم سوق الساحة النابضة بالحياة أفضل الصفقات على علامات تجارية مثل «أديداس» و«أرماني إكستشاينج» و«كوتش» و«إرمينغيلدو زينيا» و«كالفين كلاين»، والتي تعرض منتجاتها على الأرصفة خارج المتاجر بطريقة عصرية. وتزامناً مع إطلاق التشكيلات الجديدة لموسم الخريف والشتاء، تقدم وجهة «سيتي ووك» من «مِراس»، عروضاً متنوعة على الأزياء والعطور بأسعار منافسة.