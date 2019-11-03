مليار درهم تجارة دبي مع أوكرانيا 2.16

المصدر: دبي - البيان

بحث أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي، خلال استقباله أوليكساندر خومياك قنصل أوكرانيا في دبي، يرافقه تيمور ريدفانوف نائب القنصل الأوكراني، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا.

وقال مصبح: حققت تجارة دبي الخارجية مع أوكرانيا نمواً قوياً في 2018 بلغت نسبته نحو 24% لتصل إلى 2.16 مليار درهم مقابل 1.74 مليار في ا2017، وبلغت قيمة التجارة مع أوكرانيا في النصف الأول من 2019 نحو 1.14 مليار درهم. وتتنوع التجارة لتشمل العديد من البضائع أبرزها الحديد والصلب والأنابيب والأدوية وقطع الغيار، وسنعمل على تعزيز نمو التجارة مع أوكرانيا.

وأضاف: «ننطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل دول العالم، وتقديم تجربة دبي الرائدة للدول الصديقة التي تتطلع للاستفادة من تجربة الإمارة في تطوير قدراتها الاقتصادية.