إطلاق المرحلة الثانية لمركز إنتل للابتكار في «دبي للسيليكون»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت واحة دبي للسيليكون، وشركة «إنتل» إطلاق المرحلة الثانية من «مركز إنتل للابتكار»، بما يتماشى مع مبادرة «مشروع المستقبل»، التي كشفت عنها إنتل سابقاً، بهدف تسريع جهود التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

ويدعم الإطلاق تحويل مركز إنتل للابتكار- الذي يستضيفه مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك لسلطة واحة دبي للسيليكون - إلى مجمع لتطوير التقنيات المستقبلية في المنطقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ«بلوك تشين» وتحليلات الفيديو والقيادة الذاتية. وسيوفر المركز حلولاً تقنية تتمحور حول ثلاث فئات رئيسية: الحلول الجاهزة للطرح في الأسواق وحلول «إنتل سيليكت» وتقنيات إنتل التجريبية.

وقام د. جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وطه خليفة، المدير الإقليمي لقطاع مبيعات حوسبة العملاء في شركة «إنتل» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ودول التعاون بافتتاح المركز في «ديتك»، بحضور المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الهندسة والمدن الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون وستيف لونج، نائب رئيس المبيعات والتسويق ومدير عام المبيعات لمنطقة التعاون في إنتل.

وقال معمر الكثيري: أطلقنا منذ 4 أعوام بالتعاون مع «إنتل» أول مختبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنهوض «بإنترنت الأشياء»، ما أسهم في إضافة قيمة كبيرة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في دولة الإمارات. ونحتفي اليوم بهذه الشراكة مع «إنتل» ونمضي قُدماً معاً نحو إنجاز جديد يتمثل بافتتاح مركز إنتل للابتكار في دبي للسيليكون.

ونؤكد مواصلتنا الالتزام بدفع الابتكار التكنولوجي نحو آفاق جديدة من خلال هذا النوع من الشراكات وما نوفره في الواحة من مزيج ديناميكي من شركاء الأعمال التقنيين بالإضافة إلى قدرتنا في الواحة على توفير بيئة داعمة للريادة والابتكار.

وأضاف: نؤكد دعمنا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ونثق بقدرة المركز على تأدية دور المحفز الإبداعي والابتكاري للشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في قطاع التكنولوجيا بغية تطوير أفكار خلّاقة جديدة في المجال الرقمي، بحيث تكون قادرة على صياغة ملامح المستقبل القائم على التكنولوجيا.

وتُشير المعلومات الصادرة عن المؤسسة الدولية للبيانات إلى نمو معدلات الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 12% على أساس سنوي، وذلك لدعم جهود التحول الرقمي.

وقال طه خليفة: فخورون بالكشف عن مبادرة «مشروع المستقبل» لتسريع التحول الرقمي في الشرق الأوسط، التي سيتم تبني أهدافها في المرحلة الثانية من مركز إنتل للابتكار في دبي للسيليكون. واستقبل المركز في السنوات الأربع الماضية أكثر من 1000 زائر، كما رحب بأكثر من 50 وفداً حكومياً من شتى دول العالم، فضلاً عن أكثر من 100 مسؤول ومدير تنفيذي.