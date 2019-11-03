حل 95% من شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو» حتى نهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حل أكثر من 95% من شكاوى عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الـ 10 الأشهر الأولى من العام الجاري، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أنها تلقت نحو 23.3 ألف شكوى خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، كان نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 10.53 آلاف شكوى، مقابل نحو 12.79 ألفاً لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وجرى إغلاق 95.65% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.68% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وتم حل 2.63% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 2.67% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على 5 أيام عمل.

وفى العام الماضي 2018، تلقت الهيئة 29.06 ألف شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 12.56 ألف شكوى مقابل نحو 16.49 ألف شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات حق المستهلكين في الحصول على المعالجة الفعّالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار.

وأفادت الهيئة أنه يحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات في الدولة، وأيضاً الحق في رفع الشكوى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار.

ويأتي تقرير الشكاوى، الذي تنشره هيئة الاتصالات شهرياً، ضمن جهودها لتحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم.