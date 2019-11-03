6 قضايا رئيسية تناقشها اجتماعات اليونيدو

المصدر: أبوظبي- البيان

تستمر أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيدو خمسة أيام، تناقش مبادئ وسياسات المنظمة خلال السنوات المقبلة، كما تناقش الجلسات العامة والخاصة ست قضايا رئيسية، أبرزها الاقتصاد التدويري ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التكنولوجيا النظيفة ودورها في الحفاظ على البيئة والتحول للطاقة النظيفة، تعزيز الابتكار والاتصال ودعم الانتقال للثورة الصناعية الرابعة، إطلاق تقرير التنمية الصناعية 2020، دور الشباب ورواد الأعمال في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل للاقتصادات التنافسية، وتطوير المجمعات الصناعية المستدامة، وتحقيق تنمية صناعية صديقة بالبيئة في المناطق الحضرية.

ومن النشاطات المتخصصة الأخرى التي تنظم على هامش المؤتمر العام لمنظمة (اليونيدو)، جلسة خاصة بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار: نظرة على الدول الإفريقية والعربية»، والتي ستسلط الضوء على دور الاستثمار والابتكار في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الحلول التي تمت تجربتها في إفريقيا والمنطقة العربية، وبمشاركة مجموعة من رواد الأعمال وكبار المستثمرين والأكاديميين.

وتهدف الجلسة إلى نقل المعرفة للجمهور وتشجيعهم ليصبحوا جزءاً فعالاً في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع التأكيد على الحاجة إلى تبني الابتكار التكنولوجي وسيلة لتعزيز روح المبادرة والإنتاجية.

كما ستشهد الجلسة إطلاق النسخة الثالثة من «المنتدى العالمي لدعم رواد الأعمال 2019» تحت شعار «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار، وضرورة الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة وفي الاقتصاد الرقمي».

توازن

كما سيشهد المؤتمر أيضاً فعالية خاصة لإطلاق «استراتيجية تمكين المرأة في القطاع الصناعي 2020- 2023 ومستقبل القطاع الصناعي».

وتهدف الفعالية لإطلاق وتقديم استراتيجية (اليونيدو) للتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة (2020- 2023)، والتي تدعم رؤية المنظمة لتمكين النساء والرجال على حد سواء من قيادة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمشاركة فيها والاستفادة منها، ومناقشة التحديات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية والتقدم التكنولوجي والابتكار في القطاع الصناعي، من حيث المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي العالمي، ودور السياسات الصناعية الداعمة لتمكين المرأة في ضمان أن تكون الثورة الصناعية الرابعة شاملة ومستدامة.