غرفة عجمان تشارك بمعرض كوريا التجاري

المصدر: عجمان - البيان

شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان في معرض كوريا التجاري الذي تختتم فعالياته اليوم. وزار وفد الغرفة هيئة جيونجييدو لتسريع الأعمال والعلوم، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها غرفة عجمان وهيئة جيونجييدو في سبتمبر الماضي بهدف تشجيع وزيادة التعاون الاقتصادي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مجتمعات الأعمال الخاصة بكل منهما، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية بين رواد الأعمال وتوسيع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية.

كما زار الوفد «متحف سامسونج» واطلع على تطور الحياة من بداية اختراع الكهرباء مروراً بتطور صناعة أجهزة التلفاز، وكذلك تاريخ صناعة الهواتف النقالة والتغييرات التي طرأت عليها.