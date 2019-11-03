حضور قوي للإمارات في ثاني اجتماعات التحالف الدولي للطاقة الشمسية بالهند

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة وفد الإمارات للمشاركة في ثاني اجتماعات التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي عقد في الهند. وضم الوفد الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وعدداً من المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة.

‎وشهد الاجتماع مشاركة وزراء ومندوبين عن الدول الأعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية ومسؤولين من منظمات دولية ووكالات متعددة الأطراف ومؤسسات مالية من أجل مناقشة احتياجاتها الخاصة من الطاقة وقد أتاح الحدث منصة مثالية للتعاون في سدّ الفجوات المرصودة بالاعتماد على نهج مشترك ومتفق عليه.

وفي كلمته خلال الاجتماع شكر سهيل المزروعي حكومتي الهند وفرنسا على قيادتهما أعمال التحالف الدولي للطاقة الشمسية وعلى التنفيذ السريع والاستباقي لبرنامج العمل كما تدعم حكومة الإمارات أنشطة التحالف وتحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية المتشابهة لمواءمة الجهود وتعزيزها. وأكد أن الطاقة تعد العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي وتسعى بلادنا إلى تنويع مواردها من الطاقة وقطاعاتها الاقتصادية.

وأضاف إن عام 2017 شهد إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 - أول استراتيجية موحدة للطاقة في البلاد لا تركز على العرض فقط وإنما تعمل على تحسين الطلب كذلك وبحلول عام 2050 سينتج 50% من طاقة البلاد عن مصادر نظيفة، ومنها 44% من مصادر متجددة.

وأكد أنه بفضل التدابير الحكومية الرصينة والرؤية التقدمية التي تضمنتها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 استطاعت الإمارات استقطاب المشاريع وتقليص تكلفة الطاقة الشمسية إلى حد كبير - من 5.84 سنتات في 2015 إلى رقم قياسي جديد عالمياً مقداره 1.7 سنت في المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية - أي بتخفيض في التكلفة يعادل 80%.

‎وقالت د. نوال الحوسني: نحن هنا للارتقاء بمنجزات قطاع الطاقة الشمسية لدينا إلى مستوى جديد كلياً من خلال دفع عجلة التقنية ودمج المناحي الاجتماعية الخاصة بكل منطقة وقيادة مبادرات مبتكرة للأعمال.

وأضافت إنه ابتداءً من قيادة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي تناهز ميزانيتها المليارات وانتهاءً باحتضان مقرّ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تلتزم الإمارات إيجاد حلول طاقة شمسية جديدة لمشكلات عتيقة عن طريق الشراكات وتبادل المعرفة وبناء القدرات وإتاحة التمويل.