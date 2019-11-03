حدائق بابل أيقونة جديدة في دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتشكّل على ضفاف قناة دبي المائية بمنطقة الخليج التجاري بدبي أيقونة معمارية فريدة من نوعها تحاكي التصميم الهندسي لحدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن الأيقونة ستأخذ شكل برج من الصلب والزجاج، وهو ما زال قيد الإنشاء على مقربة من معالم بارزة هناك، مثل برج خليفة ومول دبي.

وتعمل مجموعة «أمنيات» العقارية، مطورة المشروع مع «دورشستر» العالمية، إلى جانب عدد من أكبر أسماء شركات التصميم المعماري العالمية، في المشروع المرتقب الذي يحتضن فندقاً يحمل اسم «دورشستر»، إلى جانب طوابق سكنية بيعت بالكامل، رغم سعرها الباهظ، ويبلغ عددها 39 شقة فاخرة، فضلاً عن مطعم مشيد على السطح، وحوض سباحة في الهواء الطلق، ومركز متخصص في اللياقة البدنية.

وقالت «أمنيات» إنها ستزين المساحات العامة فور اكتمال أعمال البناء بمجموعة من الأعمال الفنية المميزة، في حين ستوفر النوافذ فرصة الاستمتاع بمشاهدة الخليج التجاري والمراسي.