373 مليار دولار تداولات «دبي للذهب» في 10 أشهر

تمضي بورصة دبي للذهب والسلع بخطى ثابتة نحو تحطيم الرقم القياسي لأحجام التداول السنوية، والذي حققته العام الماضي بواقع 22.3 مليون عقد، حيث سجّلت حتى الآن هذا العام تداول 20.3 مليون عقد بقيمة 373 مليار دولار.

وخلال الشهر الماضي تداولت البورصة 1.68 مليون عقد وسجلت متوسط أحجام تداول يومية بواقع 72.921 عقداً بزيادة 11.5٪ على أساس سنوي.

وقامت البورصة بتوسيع مجتمع أعضائها من خلال إدراج بنك رأس الخيمة الوطني كعضو تداول جديد.

وجاءت التداولات القوية في أكتوبر مدعومة بالعقود الآجلة للذهب المنتج الرائد في البورصة، والتي سجلت نمواً في متوسط حجم التداول اليومي 377٪ على أساس سنوي ونمواً في إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 70٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2018.دبي - البيان