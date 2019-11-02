دبي ضمن الوجهات الأكثر جاذبية في تجارة التجزئة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكد تقرير صادر عن «Modaes.es» وتندام، إحدى أشهر شركات الأزياء في أوروبا، والتي تعمل في قطاع العلامات التجارية المتميزة، بالتعاون مع كلية الاقتصاد في معهد الأعمال، إن دبي جاءت ضمن الوجهات الأكثر جاذبية في تجارة التجزئة.

وذكر التقرير أن دبي شقت طريقها لتحتل المرتبة الأولى إقليمياً و17 عالمياً، متفوقة على جملة من أكثر المدن عراقة في العام، من ضمنها فيلادلفيا وبكين ودبلن وميونيخ وفيينا وتورنتو وملبورن وزيوريخ ومدريد وبرشلونة، وبرلين وكوبنهاغن وستوكهولم وأمستردام.

وأضاف التقرير: إن السياسة المالية المرنة التي تنتهجها دبي في ما يخص الاستثمار الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به، والنمو المستمر، تبقى أقوى خصائص الإمارة. وقال إن قطاع الترفيه تمحور على بناء مراكز تسوق عملاقة تتوزع في أرجاء المدينة. وبهذا المعنى، تُرجم التطور الاقتصادي الواضح إلى بناء مراكز جديدة في كل عام، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مشاريع ضخمة قيد الإنشاء في المدينة، أضخمها «ديرة مول» الوجهة الجديد للتسوق والمطاعم والترفيه الواقع في جزر اصطناعية تحمل الاسم نفسه «جزر ديرة»، والتي بدأ العمل في بنائها عام 2004، ويتوقع استكمالها في وقت متزامن مع إكسبو 2020. ومن شأن هذه الجزر التي تغطي مساحة 15.8 كيلو متراً مربعاً، تحويل المنطقة القريبة من المركز التاريخي لدبي المعروفة باسم «دبي القديمة» إلى مركز عالمي للتسوق والسياحة والمعيشة والترفيه.

وأضاف أن هناك أيضاً مشاريع ضخمة أخرى، منها «سيتي لاند مول»، أول مركز تجاري في العالم مستوحى من الطبيعة، ويضم كارفور هايبرماركت الأكبر في دبي، فضلاً عن صالات عرض سينمائي، ومنطقة ألعاب للأطفال وحديقة «سنترال بارك» المركزية المفتوحة. وهناك أيضاً «نخيل مول» الواقع في قلب مشروعها العملاق نخلة جميرا، والذي يضم أكثر من 350 محلاً تجارياً.

وتصدرت مدينة نيويورك قائمة أكثر وجهات التجزئة جاذبية لعام 2019، تلتها في المركز الثاني لوس أنجلوس، ثم طوكيو وسان فرانسيسكو وسنغافورة في المركز الخامس.