التخفيضات الكبرى.. إضافة حيوية لقطاع التجزئة

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد مسؤولون في قطاع التجزئة أن مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي انطلقت الخميس واختتمت أمس نجحت في تعزيز أداء القطاع ودعم مستويات المبيعات على امتداد مختلف فئات سوق التجزئة. ولفتوا إلى أن هذه المبادرة باتت تشكل إضافة موسمية حيوية للقطاع، وأضحت علامة فارقة في عالم التسوق، حيث تحفز حركة الاستهلاك والمبيعات وتدفع نحو الابتكار في العروض الخاصة والتخفيضات.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «باريس غاليري»، أهمية التخفيضات الكبرى في إنعاش حركة المبيعات وتحفيز المتسوقين والمستهلكين على الإنفاق للاستفادة من العروض والتنزيلات المغرية على مختلف السلع والمنتجات، لافتاً إلى أن المتاجر ومراكز التسوق تسجل مستويات مرتفعة من الزوار والمبيعات خلال أيام التخفيضات الكبرى.

ومن جانبه قال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز: حرصنا على المشاركة في الجولة الجديدة من التخفيضات الكبرى في مركز ابن بطوطة مول. وجاءت مشاركتنا في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز عروض التسوق والترفيه الفريدة والاستثنائية في دبي. ورحّب ابن بطوطة مول، أحد أهم وجهات التسوق والترفيه وتناول الطعام في الإمارة، بالضيوف من المقيمين والسياح الذين أقبلوا على الاستفادة من العروض الرائعة التي وفرتها المجموعة الواسعة من المتاجر العاملة في المول خلال فعاليات الأيام الثلاثة.

حرص على المشاركة

وبدوره قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة الفطيم العقارية: نحرص على المشاركة في الفعاليات الرئيسية التي تطرحها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن برنامجها لدعم نمو قطاع التجزئة في دبي. وخلال الأيام الثلاثة، تسنّى للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات وصلت حتى 50% على علامات شهيرة في مختلف الفئات.

وعلى مدار الفعالية فاز 3 متسوقين محظوظين بجوائز قيمة عبارة عن «بطاقة هدايا فستيفال سيتي» بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم. ويشهد «دبي فيستيفال سيتي مول» في كل عام زيادة تصل إلى 10% في أعداد الزوار بفضل التجارب الاستثنائية التي نقدمها. ونحن فخورون بوجهتنا التجارية الترفيهية المميزة، حيث استقبل احتفال مهرجان الأضواء «ديوالي» الأ