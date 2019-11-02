سهيل المزروعي : التزام الإمارات باتفاق "أوبك+" يفوق الـ 100%

المصدر: وام

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن التزام دولة الإمارات باتفاق "أوبك+" يفوق الـ 100% .. مشيرا إلى أن نسبة الإنتاج المحددة للدولة حسب الاتفاق تقدربـ 3 ملايين و72 ألف برميل يوميا.

وقال المزروعي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نموا بأبوظبي اليوم إن الإمارات تعد من أكثر الدول التزاما بالاتفاق وهو ما دأبت عليه الإمارات في الاتفاقات السابقة كافة.

و دعا المزروعي باقي الدول إلى الالتزام الكلي بخفض الإنتاج .. مشيرا إلى أن نتائج الالتزام الخاصة بشهر سبتمبر تفوق شهر أغسطس ما يؤكد أن اجتماع أبوظبي كان ناجحا وأفضي إلى نسب الالتزام المتفق عليه.

وأضاف المزروعي :"نتطلع لأن يكون اجتماع "أوبك+" المقبل إيجابيا " .. مشيرا إلى وجود العديد من المتغيرات خارج عملية العرض والطلب وتحقيق توازن السوق العالمي ومنها التغيرات الجيوسياسية والمفاوضات الاقتصادية بين أمريكا والصين والتي لها دور كبير في تحديد حجم الطلب على النفط خلال العام المقبل مؤكدا أن الوصول إلى التسوية المنشودة سيسفر عن اتضاح المشهد خلال العامين المقبلين 2020 -"2021.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة أن الطلب على النفط في نمو مستمر.. لافتا إلى أن السوق هو من يحدد سعر النفط بالإضافة إلى حجم الطلب المستقبلي حيث إن هناك بعض العوامل التي ستشكل ملامح أوضاع السوق والأسعار المستقبلية.

جدير بالذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " وحلفاءها كانت قد وافقت على الحفاظ على مستويات التخفيضات الحالية لإنتاج النفط حتى ديسمبر المقبل وجرى التأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق "أوبك+" وذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة "أوبك+" الذي عقد في أبوظبي بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين.