«مانيج إنجن» توفر حلولاً لأمن صلاحيات الوصول إلى المعلومات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مانيج إنجن، القسم المختصّ بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية في شركة زوهو كورب، عن إطلاق حلول PAM360، وهي حلول متكاملة لأمن صلاحيات الوصول المتقدمة لفرق أمن تقنية المعلومات. تتوفر الحلول بشكل فوري، وتقدم قدرات على المستوى المؤسسي في حوكمة صلاحيات الوصول، بما في ذلك الضوابط الفورية، وتحليل سلوك المستخدمين الذين يحملون صلاحيات متقدمة، بحيث توفر لمديري تقنية المعلومات ومسؤولي الأمن السيبراني، رؤية شمولية للأمن المرتبط بصلاحيات الوصول.

سرقة الحسابات

وتقدّر شركة فوريستر أن سرقة معلومات الحسابات ذات الصلاحيات المتقدمة، تلعب دوراً في 80 % على الأقل من حالات خرق البيانات. وفي الوقت الذي تسهم فيه التقنيات السحابية وتقنيات الأجهزة المحمولة، في توسعة نطاق الأمن السيبراني، فإنها تسهم في تقليل قدرة الحلول القديمة لإدارة الصلاحيات، الوصول إلى مكافحة القرصنة بفعالية. وقال راجيش غانيسان نائب الرئيس لدى مانيج إنجن: «فيما يزداد وعي المؤسسات بأهمية أمن صلاحيات الوصول المتقدمة، فإنها في الغالب لا تعرف كيفية بناء وتشغيل برنامج متكامل لإدارة صلاحيات الوصول. ومن شأن أي فجوة في تلك العمليات أو الأدوات، أن تقوّض فعالية البرنامج بكامله وتعطّله. ومن خلال PAM360، فإننا نقدم النهج الشمولي تجاه إدارة صلاحيات الوصول، وكيفية توفيقه ضمن سياق العمليات».